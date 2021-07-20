Вторник, 20 Июля 2021 16:30

АрмИнфо.Исключительное по своему содержанию и масштабу мероприятие состоялось в прошлое воскресенье в гостиничном комплексе Aghveran Park Resort. Созданная в начале этого года ОО <Платформа самообразования> (Self-Education Platform - SEP) собрала свыше 400 человек из Еревана и областей страны на первый большой саммит неформального образования в Армении - Con-SEP-tion Summit .

На лоне природы, в окружении гор и лесов, ведущие специалисты, представляющие совершенно разные сферы деятельности - начиная от психологии, йоги, культуры речи, науки, истории, экологии, литературы, заканчивая маркетингом, ресторанным бизнесом, коучингом, ИТ и т.д., в неформальной атмосфере делились своими знаниями, навыками, отвечали на интересующие вопросы, передавали свой опыт прибывшим в Котайкскую область участникам образовательного мероприятия.

Приветствуя участников Саммита, сооснователь и идейный вдохновитель SEP Грант Дандуров рассказал, что идея создания подобной платформы в Армении возникла после 44-дневной войны в Арцахе. <Мы понимали, что необходимо что-то менять. Начали изучать опыт стран, прошедших через те же испытания, что и Армения, и совершенно случайно, хотя и говорят, что случайностей нет, наткнулись на статью о высших народных школах Скандинавии. Там говорилось о неформальном образовании для людей выше 20 лет, которые желают научиться чему-то новому, и не хотят останавливаться в своем развитии. Это началось 120 лет назад, и изменения, которые сегодня мы видим в Скандинавских странах, в том числе связаны с высшими народными школами>, - отметил он.

Скептикам сооснователь SEP посоветовал исследовать историю Дании, в XIX веке позорным образом проигравшую войну, потерявшую часть территорий, лишившуюся 30% населения, которые мигрировали из страны. Однако благодаря развитию образования, датчане смогли встать на ноги, усилиться и очень быстро начать менять свою страну. По этому примеру, как отметил Дандуров, пошли Швеция, Норвегия, Финляндия. Он подчеркнул, что проводимый Саммит - это первый шаг, который позволит очень быстро пойти по пути создания высших народных школ и в Армении. В этом контексте он напомнил, что с момента основания Платформы самообразования в Армении состоялось уже порядка 70 разных мероприятий.

В свою очередь сооснователь SEP Юлия Кислев в беседе с корреспондентом АрмИнфо рассказала, что Платформа начиналась всего с нескольких человек, однако сильно мотивированных и полных энергии. Как правило, подобные интересные идеи воспринимаются с большим энтузиазмом, однако, по словам сооснователя, постепенно без конкретных действий сходят на нет. <Мы тогда все понимали, что помимо разговоров, нужно начать работать в этом направлении. Понемногу, но с постоянством. И оказалось, что это работает. Маленькое на наших глазах растет, крепнет, из искры разгорается пламя. Так что, то ли еще будет>, - добавила Кислев.

Отметим, что семинары в рамках Con-SEP-tion Summit проводили около 50 спикеров, в числе которых основатель Nairian Cosmetics Анаит Маркосян, директор-основатель Школы телерадиоведущих, специалист по культуре речи Сусанна Алексанян; ресторатор, основатель ресторанов <Коли>, <Кчуч>, <Тава>, <Лош>, <Агарцинская Гата>, партнер Саммита Варда Аветисян; бизнес коуч Гоар Давтян; писатель и историк Ованес Азнаурян; соучредитель и директор компаний zLight и Люмьер Оптикс Серго Оганов; ICF коуч Борис Фокин; режиссер Петр Немой и другие.

Делясь впечатлениями о Саммите в беседе с корреспондентом АрмИнфо один из спикеров - писатель Ованес Азнаурян подчеркнул: <Это то, что нужно, это то, что помогает. Теперь. В наше время. В наши дни. Потому что: если есть, что сказать, о чем рассказать, чему-то научить, поделиться, это надо делать. И в этом будет заключаться наша помощь, особенно молодым. Ясно, что что-то надо делать и делать уже сейчас. Self-education Platform - это прекрасная возможность для этого, и прошедший саммит это показал>.

Напомним, что общественная организация SEP была сформирована в Армении в начале 2021 года с целью создания в стране неформальных учебных заведений по примеру скандинавских народных школ для взрослых, которые позволят трансформировать общество, стимулировать быстрое развитие человеческого потенциала и экономический рост.