Вторник, 20 Июля 2021 15:50

АрмИнфо.Лилит Макунц, занимающая третью строчку в пропорциональном списке кандидатов в депутаты от партии "Гражданский договор", подала в Центральную избирательную комиссию заявление о самоотводе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РА.

Напомним, что в парламенте седьмого созыва Макунц возглавляла фракцию правящего блока "Мой шаг".

Самоотвод Макунц обусловлен тем, что она будет назначена на пост посла Армении в США. Согласно тиражируемой в СМИ информации, ее агреманы уже переданы американской стороне.

Отметим также, что накануне о самоотводе заявил и лидер блока "Армения", второй президент РА Роберт Кочарян.