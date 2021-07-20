Вторник, 20 Июля 2021 15:45

АрмИнфо. Находящийся с визитом на Северном Кипре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что визиты высокого уровня из Азербайджана в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) будут продолжены. Об этом он заявил журналиста после праздничной молитвы по случаю Гурбан байрамы в мечети Хала Султан.

Отвечая на вопрос о возможности признания Азербайджаном Турецкой Республики Северного Кипра, турецкий лидер отметил, что в этом вопросе нет никаких сомнений. "Мы постоянно обсуждаем эту тему с моим братом Ильхамом Алиевым", - отметил Эрдоган, которого цитирует АПА.

Меж тем, ряд телеграмм-каналов приводят более развернутую цитату турецкого лидера, в которой в частности говорится: "Признание независимости турецкого Кипра Азербайджаном обсуждается с моим братом Ильхамом Алиевым, на данный момент нет преград для признания независимости турецкого Кипра Азербайджаном. И отныне мы будем говорить Республика Турецкий Кипр без северный, ибо Кипр тюркская земля".

Заметим также, что накануне Эрдоган, касаясь урегулирования кипрского вопроса, отметил, что переговоры возможны только на основе принципа двух государств.

"Турция выступает за урегулирование конфликта на Кипре на основе принципа двух равноправных и суверенных государств. Переговоры по Кипру отныне возможны лишь на основе этого принципа", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).

Он еще раз повторил, что, что установление контактов высокого уровня между ТРСК и различными странами мира, в том числе Азербайджаном, является результатом усилий Анкары.

Отметим, что пока Азербайджан не признает незаконное образование, известное в Турции как "Турецкая республика Северного Кипра". Однако, его Нахиджеванский автономный округ признает это в нарушение Резолюции 541 Совета Безопасности ООН и Резолюции 550 Совета Безопасности ООН. Эксперты в Греции и Кипре убеждены, что официальный Баку этого не делает, опасаясь, что в ответ на это Афины и Никосия признают независимость Нагорного Карабаха. Аналитики также убеждены, что если Нагорный Карабах прекратит свое существование, правительство Азербайджана станет второй страной после Турции, официально признавшей так называемую "турецкую Республика Северного Кипра".

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.

Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.