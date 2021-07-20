Вторник, 20 Июля 2021 14:19

АрмИнфо.Для установления фактов в Ерасхе (Араратская область Армении) находится группа под руководством Защитника прав человека РА Армана Татояна.

Защитник прав человека Республики Армении особо отмечает, что обстрелы в районе Ерасха со стороны азербайджанцев носят преступный характер и осуществляются реально опасным для жизни, здоровья и других жизненно важных прав гражданского населения способом. Они нарушают покой и мирную жизнь населения.

Преступность обстрелов очевидна и в других приграничных районах Республики Армения, на фоне спровоцированных азербайджанскими вооруженными силами стрельбы вблизи населенных пунктов, это также доказывается тем фактом, что в ходе очередных азербайджанских обстрелов, 14 июля в районе Ерасха был убит военнослужащий вооруженных сил Армении.

По итогам визита будут зафиксированы нарушения прав приграничных жителей Республики Армения. Подробности отдельным отчетом будут представлены международным организациям (ООН, СЕ, ЕС и др.), а также соответствующим государственным органам Республики Армения.