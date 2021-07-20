Вторник, 20 Июля 2021 13:48

АрмИнфо. В связи с ранение главы общины Ерасх в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по пунктам 6-13 части 2 статьи 34- 104 УК РА.

"В связи получение осколочного ранения главой общины Ерасх Радика Рафиковича Огикяна возбужденное уголовное дело о покушении на убийство опасной для жизни многих путем на почве национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма", - отмечается в сообщении СК РА.

В ведомстве добавили, что Огикян получил осколочное ранение в правое предплечье во время перестрелки с противником, 19 июля около 23:30, находясь на боевой позиции N войсковой части Минобороны РА. В следственном отделе 8-го гарнизона Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по пунктам 6-13 части 2 статьи 34-104 УК РА. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.