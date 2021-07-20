Вторник, 20 Июля 2021 12:07

АрмИнфо. Военнослужащие Совместного Российско-турецкого центра (Центра) продолжают выполнять задачи по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает МО РФ, контроль за обстановкой проводится в круглосуточном режиме при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Форпост" и "Орлан-10".

"Расчёты БЛА выполняют мероприятия по контролю обстановки в зоне российского миротворческого контингента по задачам Совместного Российско-турецкого центра. Расчёт БЛА "Форпост" ведет воздушное наблюдение двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю", - сообщил начальник расчета беспилотной авиации Игорь Петреев.

Военнослужащие центра в режиме реального времени получают данные и изображения с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где проводится круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории в зоне ответственности.

Совместный Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 г. на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года.

В составе Совместного центра на паритетной основе от вооруженных сил России и Турции представлены национальные контингенты под руководством своих командующих (до 60 военнослужащих от каждой стороны).