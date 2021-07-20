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АрмИнфо. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот отреагировал на нестабильную ситуацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха.
"Когда Ерасх не может заснуть, не спит и Ереван ", - написал Лакот, при этом выложив фотографии, сделанные в направлении Ерасха.
Заметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов.
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|В ЕС призвали Армению и Азербайджан к сдержанности
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|Российские миротворцы провели мониторинг по соблюдению режима прекращения огня с использованием БЛА в Нагорном Карабахе
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|Посол Франции: Когда Ерасх не может заснуть, не спит и Ереван
|Экс- замминистра обороны Армении усмотрел почерк Турции в действиях противника в направлении Ерасха
|В Минобороны Армении подтвердили ранение главы Ерасхавана
|Омбудсмен Армении назвал преступными действия противника в направлении Ерасха
|МО Армении сообщило об обстреле противником армянских позиций в направлении Ерасха из гранатометов
|ЦИК Армении назвал дату первого заседания парламента 8-ого созыва
|Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат
|Противник вновь предпринял провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха
|При поддержке ACBA Leasing предприятие Metal World оснащено производственными линиями последнего поколения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Против Армении применяются самые передовые кибер-атаки
|"Гражданский договор" назвал своих кандидатов в спикеры и вице-спикеры нового парламента Армении
|Ваагн Меликян освобожден от должности генерального секретаря МИД Армении
|В Ереване подведены итоги штабных переговоров между ВС Армении и России - подписан меморандум о сотрудничестве
|Ереван напомнил Баку об армянских беженцах из Нахиджевана, Гандзака, Баку и Сумгаита
|Генштаб Армении: ВС страны готовы к любому развитию событий на границе
|Алиев посетит Москву
|Политолог: Визиты Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона в Армению - свидетельство региональных амбиций ЕС
|Двойные стандарты президента Европейского совета
|Спецслужбы Азербайджана следили за правозащитниками при помощи израильского шпионского ПО
|По факту гибели солдата-срочника на боевой позиции задержан его сослуживец
|За сутки в Армении выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 96 человек
|Шарль Мишель: ЕС готов содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией
|Никол Пашинян и Нубар Афеян обсудили вопросы национальной повестки дня
|СК Армении представил подробности стрельбы в центре Еревана: Пострадавший гражданин США
|Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК
|Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян принял заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова
|Tуркменская делегация приняла участие в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности»
|Армянские беженцы из Азербайджана и Нагорного Карабаха обратились к международному сообществу и ПАСЕ
|ЮКЖД провела мероприятие по повышению осведомленности водителей о правилах безопасного движения на железной дороге
|Турции не дает покоя коридор через Армению
|Варужан Нерсесян отозван из США и назначен послом в Великобритании
|Обнародована программа визита Шарля Мишеля на Южный Кавказ
|Глава общины Горис также заключен под стражу: На очереди глава Сисиана
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|Эксперт: Арестовывая преступников в кабинетах, государство с опозданием платит долги обществу
|Аналитик: Кризис, порожденный военным поражением Армении, завершен
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать позиции Армении в направлении Ерасха
|Кочарян: Власти Армении сажают в тюрьмы тех, кто с оружием в руках защищал безопасность жителей Сюника
|В Армении число заболевших коронавирусом достигло отметки в 227 тыс. человек
|Госдеп США выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|В ЮКЖД продолжается процесс обновления технологического автопарка
|Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в перманентном распространении дезинформации
|Армения и Италия подписали план военного сотрудничества на 2021 год
|В Минобороны Армении выступили с неубедительными оправданиями в связи с сообщениями о сокращении довольствия военнослужащим-контрактникам
|Читать больше
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