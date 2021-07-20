Вторник, 20 Июля 2021 11:29

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот отреагировал на нестабильную ситуацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха.

"Когда Ерасх не может заснуть, не спит и Ереван ", - написал Лакот, при этом выложив фотографии, сделанные в направлении Ерасха.

Заметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов.