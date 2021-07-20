Вторник, 20 Июля 2021 11:28

АрмИнфо. Ерасх - ворота Еревана. Будьте бдительны, не думайте, что после позорной арцахской войны и поражения они просто стреляют по воротам, ведущим в Ереван. Это почерк уже не Азербайджана, а Турции. Такого мнения придерживается бывший замминистра обороны РА, экс-депутат от Республиканской партии Артак Закарян.

"Если государство выбирает позор, выбирая между войной и позором, то оно получает и войну, и позор. Это сказал еще Уинстон Черчилль. Выбирая Никола (и.о. премьер- министра РА Никол Пашинян - ред.), мы выбрали позор, а следовательно, и возможную войну. Недавно, во время встречи с Шарлем Мишелем в Ереване Никол говорил о возможности новых военных столкновений. Мы говорим об этом с декабря 2020 года и по сей день. Но что толку? Слышащие оглохли, а видящие -ослепли. Мы живем в очень тяжелые времена", - отметил Закарян.

Экс- замминистра обороны призвал власти страны прекратить политического преследование оппозиции, и положить конец внутриполитическому шоу. "Будьте ответственны перед государством и его гражданами! Соберитесь, объединитесь, наконец-то одумайтесь", - подытожил Закарян.

Заметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов. В результате провокаций противника 14 июля погиб военнослужащий контрактник ВС Армении, а сегодня ночью был ранен глава общины Ерасхаван