Вторник, 20 Июля 2021 11:27

АрмИнфо.В Минобороны Армении подтвердили ранение главы Ерасхавана Араратской области Радика Огикяна.

Так, согласно сообщению Минобороны РА, поздно вечером 19 июля, и до 02:00 ночи 20 июля азербайджанские вооруженные силы продолжали обстреливать армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы из стрелкового оружия различного калибра, однако уже без применения гранатометов.

"После нескольких часов ожесточенной перестрелки, с армянской стороны огнестрельное ранение получил глава общины Ерасхаван (Ерасх) Радик Огикян, который в этот момент координировал процесс тушения пожара, возникший в результате действий азербайджанской стороны

ВС РА заявляют, что не допустят каких либо изменений линии соприкосновения", - отмечается в сообщении МО РА.