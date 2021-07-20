Вторник, 20 Июля 2021 11:26

АрмИнфо.Приобретающие регулярный характер обстрелы со стороны ВС Азербайджана на участке границы в направлении Ерасха (граничит с Нахиджеваном -ред.) преступны. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, об этом свидетельствуют и заявления Министерства Обороны РА, и тревожные сообщения, адресованные Защитнику прав человека РА.

"Преступный характер обстрелов очевиден и на других участках границы РА: на фоне инициированной азербайджанскими Вооруженными силами стрельбы по соседству с населенными пунктами. Это также доказывается тем, что в Ерасхе 14 июля был убит служащий Вооруженных сил РА", - отмечается в сообщении Татояна.

Заметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов.