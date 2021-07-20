Вторник, 20 Июля 2021 11:25

АрмИнфо.Ситуация на участке Ерасх армяно- азербайджанской границы остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Вечером 19 июля, начиная с 18:40, азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, из огнестрельного оружия разного калибра. Регулярно применялись гранатометы. Ситуация остается напряженной по состоянию на 23:00", - отметили в армянском оборонном ведомстве.

Вместе с тем, Министерство обороны Армении еще раз предупредило, что любая пограничная провокация будет встречена жестким ответом, а вся

ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

Заметим также, что согласно армянским СМИ в результате нарушения противником режима прекращения огня ранение получил глава села Ерасхаван. Он госпитализирован в один из столичных Медцентров.