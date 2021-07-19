Понедельник, 19 Июля 2021 21:22

АрмИнфо.Первое заседание Национального Собрания Республики Армения восьмого созыва состоится 2 августа 2021 года. Об этом сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян добавив, что Комиссия составит протокол о регистрации мандатов на этой неделе.

<Первое заседание Национального Собрания состоится после этого - во второй понедельник>, - сказал секретарь ЦИК, не назвав конкретный день, передает Арменпресс.

День первого заседания Национального Собрания объявит председатель ЦИК - после составления протокола.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Итоги выборов в Конституционном суде обжаловали четыре политические силы: блоки <Армения>, <Честь имею>, партии <Пробуждение> и партия <Армянская родина> 17 июля Конституционный суд своим решением оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.

Согласно данным избиркома, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 2 1,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек).