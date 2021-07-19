Понедельник, 19 Июля 2021 21:19

АрмИнфо. Второй президент Армении, лидер блока <Армения> Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат. Об этом сообщил сам Кочарян. <Дорогие соотечественники,

Сегодня официальный представитель альянса "Армения" Арам Вардеванян представил ЦИК заявление о моем решении об отказе от мандата.

Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха, и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти. Убежден, что сейчас правильней будет уступить свое место членам моей команды, каждый из которых, уверен, станет хорошим депутатом.

Этим шагом также выражаю согласие со своими соратниками, которые передали мне то мнение, что после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом. В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от альянса.

В то же время, считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент, не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция - это присутствие альянса в НС, а я продолжаю оставаться лидером альянса, и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам. Уверен, все будет хорошо>, - написал Роберт Кочарян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Итоги выборов в Конституционном суде обжаловали четыре политические силы: блоки <Армения>, <Честь имею>, партии <Пробуждение> и партия <Армянская родина> 17 июля Конституционный суд своим решением оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года. Согласно данным избиркома, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 2 1,04% (268 165 человек), блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек).