Понедельник, 19 Июля 2021 21:18

АрмИнфо. Вечером 19 июля вооруженные силы Азербайджана в очередной раз прибегли к провокационным действиям на границе с Арменией в направлении Ерасха (граничит с Нахиджеваном - ред).

Согласно пресс-службе Минобороны Армении, в частности, с 18:40 азербайджанские подразделения открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка.

<С армянской стороны жертв нет. Минобороны Армении решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что подобные действия будут удостоены жесткого ответа с армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана>, - отмечается в сообщении оборонного ведомства Армении.

Отметим, что в последние дни ВС Азербайджана периодические прибегают к различного рода провокация на границе с Арменией. У армянской стороны есть жертвы. Таким образом, Азербайджан пытается принудить Армению подписать так называемое соглашение, исходящее только из ее собственных интересов.