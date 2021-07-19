Понедельник, 19 Июля 2021 17:57

АрмИнфо.Лизинговая компания ACBA Leasing оказала содействие предприятию Metal World в автоматизации производства и оснащению производственными линиями последнего поколения.

Как сообщает пресс-служба ACBA Bank, предприятие занимается выпуском высококачественных жестяных крышек и тар, о которых знают все, начиная от домохозяек, заканчивая крупными местными производствами и авторитетными международными партнерами. Из года в год развиваясь, сегодня продукция предприятия представлена 17 видами тар и 5 видами крышек.

Metal World сотрудничает с различными местными компаниями, занимающимися производством консервы. Невзирая на то, что в основном реализация производства осуществляется на внутреннем рынке, Metal World экспортирует свою продукцию на казахский и грузинский рынки, а вскоре ожидаются поставки и в РФ.

Руководят предприятием братья Артур и Грант Ованнисяны, которые продолжили дело своего отца. «Конкуренция высокая. И необходимо иметь производственные линии последнего поколения, чтобы производить продукцию в соответствии с международными стандартами. И в этом деле руку помощи нам протянула ACBA Leasing, с которой мы осуществили 3 проекта. Вместе с ACBA Leasing нам удалось не только сохранить свои позиции на рынке, но и в быстром темпе развиваться», - сказал директор Metal World Грант Ованнисян.

Согласно источнику, автоматизированные производственные линии способствовали сокращению импорта крышек в Армению, так как местные консервные предприятия выбирают армянскую продукцию.