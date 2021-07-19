Понедельник, 19 Июля 2021 17:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 1-ом, 2-ом переулках 5-ой, 7-ой улиц Авана, собственные дома на улицах А.Шагиняна и Худякова, жилые дома 68/1, 70, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 на улице Худякова, жилые дома 9, 10 в кв. “Д.Варужан”, поликлиника N12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 10-46 на улице Таиров, собственные дома 64-350 в кв. ‘Норагюх”, собственные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, собственные дома 6-15 на 11-ой улице Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 13, 14 , 15 16 во 2-ом квартале Давташена, собственные дома на улице Алиханяна, собственные дома на 1-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8/1 на улице Амбардзумяна, компания “Ар ев Ар Дизайн Кнстракшн”, ООО “Адамиус”, гражд. “З.Багдасарян”, “Диоксид”, “Эм Джи груп”, собственные дома на улице Араратян, жилые дома 62, 64, 66 на улице Араратян, жилые дома 37, 39 на улице Арташисяна, жилые дома 2/7а, 2а на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Гарнаовит и Зовасар;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Аргаванд и Хачпар;

10:00-16:00 частично село Аралез;

10:30-16:00 частично села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Ринд;

10:00-16:00 частично село Мартирос;

в Котайкской области:

11:00-13:00 село Джрвеж;

11։00-15։00 улицы Азатамартикнери, Налбандяна, Кнунянц, Ованнисяна, Сафаряна, Теряна, Газаряна, Гагарина, Шинарарнери, Туманяна, Чаренца, частично улица Ереванян, ОАО “Арай”, “ЗАИ “Тигран Мец”, ООО “Амерашх энтаник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

12։00-14։00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 частично общины Мартуни, Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общины Вагашен, Мадина-Лернакерт полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит , Фиалетово;

в Тавушской области:

12:30-14:30 улица Метагагорцнери, жилой дом 18 на улице Василян, квартал “Хозмараг”, воинская часть, стрельбище, ЗАО “Карард”, насосная станция питьевой воды и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Сюникской области:

10:30-17:00 села Шаки, Ишханасар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.