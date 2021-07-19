Понедельник, 19 Июля 2021 17:42

АрмИнфо. Кандидатом в спикеры парламента Армении от партии "Гражданский договор" является Ален Симонян. Об этом заявил шурин исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат фракции блока "Мой шаг" в уходящем парламенте Грачья Акопян.

Он подтвердил информацию о том, что в качестве вице-спикеров парламента рассматриваются Акоп Аршакян и Рубен Рубинян. "О действующем спикере парламента Арарате Мирзояне у меня информации нет. Однако уже начались обсуждения, какой номер в пропорциональном списке должен остаться в НС, а какой - перейти в исполнительную власть", - сказал Акопян, в интервью армянской службе "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 26 июля