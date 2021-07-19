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 Понедельник, 19 Июля 2021 17:41
Наира Бадалян

Ваагн Меликян освобожден от должности генерального секретаря МИД Армении

Ваагн Меликян освобожден от должности генерального секретаря МИД Армении

АрмИнфо.Ваагн Меликян освобожден от должности генерального секретаря МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение подписал и.о.  премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 июля.

Отметим, что Меликян был назначен генеральным секретарем министерства иностранных дел решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна 22 мая 2018 года. С марта 2015 г. по май 2018 г. Ваагн Меликян был заместителем министра диаспоры Армении. В разные годы он занимал должности посла Армении в Аргентине, Объединенных Арабских Эмиратах, долгие годы руководил Службой государственного протокола МИД Армении.

Еще в феврале 2021 года в СМИ сообщалось, что Меликян будет снят с должности из-за коррупционных схем. Отмечалось, что именно генсек МИД организовал "слив" о возможном назначении главы фракции "Мой шаг" Лилит Макунц послом США, с целью вызвать общественное недовольство и сорвать это назначение. 


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