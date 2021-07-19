Понедельник, 19 Июля 2021 17:41

АрмИнфо.Ваагн Меликян освобожден от должности генерального секретаря МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 июля.

Отметим, что Меликян был назначен генеральным секретарем министерства иностранных дел решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна 22 мая 2018 года. С марта 2015 г. по май 2018 г. Ваагн Меликян был заместителем министра диаспоры Армении. В разные годы он занимал должности посла Армении в Аргентине, Объединенных Арабских Эмиратах, долгие годы руководил Службой государственного протокола МИД Армении.

Еще в феврале 2021 года в СМИ сообщалось, что Меликян будет снят с должности из-за коррупционных схем. Отмечалось, что именно генсек МИД организовал "слив" о возможном назначении главы фракции "Мой шаг" Лилит Макунц послом США, с целью вызвать общественное недовольство и сорвать это назначение.