Понедельник, 19 Июля 2021 17:39

АрмИнфо.В Ереване подведены итоги штабных переговоров между ВС Армении и России.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, находящаяся в Армении с 5-дневным визитом делегация во главе с заместителем начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым представила результаты переговоров и наметила дальнейшие шаги.

Начальник Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил делегацию ВС РФ за тесное сотрудничество. Стороны обсудили дальнейшие направления армяно-российского двустороннего военного взаимодействия, также подписан меморандум о сотрудничестве