Понедельник, 19 Июля 2021 15:02

АрмИнфо. Состоявшийся визит председателя Евросовета Шарля Мишеля и намечающийся визит президента Франции Эммануэля Макрона в Армению - свидетельство амбиций ЕС на южно-кавказском направлении. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Дело в том, что на Южном Кавказе уже имеют место достаточно серьезные процессы, имеющие прямую взаимосвязь с геополитикой и даже глобальной политикой. Предоставление со стороны ЕС Армении беспрецедентного финансового содействия, представляется, частью данных процессов. Предполагаю, что визит Шарля Мишеля и намечающийся визит президента Франции в Армению также прямо связаны с данными импульсами. По тем же ереванским заявлениям главы Евросовета мы видим готовность Брюсселя к более активному участию во внешнеполитической повестке Еревана", - заметил он.

Находящийся 16-17 июля в Ереване председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном с Николом Пашиняном брифинге озвучил желание Евросоюза "быть вовлеченным в регион". "ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности. Я направляю вам очень сильное послание - мы рядом с вами. Я вновь подтверждаю намерение ЕС предоставить беспрецедентный финансовый пакет в 2.6 млрд. евро, чтобы содействовать решению приоритетных задач Армении>, - отметил Мишель.

По оценкам политолога, Ереван в ответ на данные шаги Брюсселя сегодня готов осуществлять встречную политику отнюдь не только в европейском направлении. По его прогнозам, в текущих условиях Армения будет пытаться наращивать внешнеполитическую активность на всех возможных векторах, соответствующих своим национальным интересам. "Речь идет не только о европейском или российском векторе. Речь идет о Китае, Иране и Ближнем Востоке, в целом", - подчеркнул Гевондян.

Возвращаясь к европейским перспективам Армении, политолог заметил наличие к стране, в том числе интереса Североатлантического альянса. По его словам, послы соответствующих стран НАТО в Армении на днях озвучили открытость и готовность Альянса к сотрудничеству с Ереваном. И, согласно Гевондяну, НАТО сегодня ожидает соответствующих предложений из Армении. Исходя же из последних импульсов Запада в армянском направлении, политолог предполагает, что Ереван соответствующие предложения уже озвучил.

Евросоюз намерен выделить Армении более 2,6 млрд. евро в ближайшие 5 лет на пять ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области. Документ был представлен и утвержден 2 июля в Брюсселе, в нем указаны инициативы, которые Еврокомиссия намерена реализовать к 2025 году в странах-членах <Восточного партнерства>.