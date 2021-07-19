Понедельник, 19 Июля 2021 14:50

АрмИнфо. Двойные стандарты президента Европейского совета Шарля Мишеля или как он вспомнил про жертвы “Советских репрессий” в Баку, но ни словом не обмолвился о Геноциде армян в Ереване, видимо, чтобы не задеть чувства дружественной Анкары.

Как известно, в эти дни на Южном Кавказе с региональным турне находится глава Европейского совета, который согласно протоколу посетил и мемориальный комплекс жертв Геноцида армян в Османской империи в начале XX века “Цицернакаберд”.

О своем посещении “Цицернакаберда” Мишель уведомил и своих подписчиков в Твиттер, но весьма лаконично, и даже расплывчато. “Я почтил память армянских жертв в Цицернакаберде. Мы поддерживаем Армению и все страны региона в построении общего и процветающего будущего для их населения”, - написал глава Европарламента, ни словом не обмолвившись о Геноциде армян.

Простому Европейскому обывателю в Твиттер, из строчки “почтил память армянских жертв в Цицернакаберде” как минимум сложно понять, о чем идет речь, какие жертвы, когда произошли и возникает логичной вопрос, что мешало Мишелю упомянуть термин «геноцид» или место где произошли эта трагедия, особенно если факт Геноцида армян признан структурами ЕС и многими-государствами членами Организации, за исключением некоторых стран.

И может быть эта запись не вызвала столь неоднозначную реакцию, если бы не следующая запись Мишель во время вита в Баку при посещении так называемой Аллеи шехидов, где как широко известно в основном хоронят жертв агрессии Азербайджана против Арцаха.

“На Аллее шехидов в Баку я почтил память жертв советской агрессии против Азербайджана. Безопасный, стабильный и процветающий регион Южного Кавказа отвечает интересам ЕС и является неотъемлемой частью нашего Восточного партнерства. Азербайджан отмечает 30-летие независимости”, - написал глава Европарламента.

Получается, на Аллее шехидов, Мишель увидел “жертв советской агрессии”, хотя даже в самом Азербайджане к этому мемориалу совершенно иначе относятся, а в Ереване, углядел лишь “жертв” и даже непонятно откуда взявшихся.

И сравнивая две эти, казалось бы, безобидные записи, можно сразу же увидеть те двойные стандарты и бизнес интересы, которыми руководствуются в этой Европейской структуре.

И на этом фоне были достаточно уместными и даже запоздалыми, те акции протеста, с которыми молодежное крыло АРФ “Дашнакцутюн” встретили в Ереване Шарля Мишеля, напомнив о бездействии Европы во время последней широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха. И молчание сегодня, когда сотни армянских военнопленных с попустительства международного сообщества продолжают незаконно удерживаться властями Азербайджана. Последние на фоне безмолвия международных структур даже учинили постановочные суды над армянскими военнопленными и гражданскими лицами, выбивая из них нужные признания для следствия.

Сегодняшняя Европа, к сожалению, в своем поведении, частично напоминает ту беззубую политику умиротворения, которую она проводила в 30-х годах прошлого столетия, политику, вследствие которой сама и стала жертвой агрессии диктаторских режимов Германии и Италии. Сегодня руководство ЕС также тушуется перед авторитарными режимами Эрдогана и Алиева, совершенно не отдавая себе отчета, что подобное «поглаживание по головке» рано или поздно выльется в диктат и беспринципное игнорирование европейских интересов, первые проявления которых так откровенно выразил Эрдаган, вырвав «дипломатический» стул из-под высокопоставленной европейской дамы, намеренно поставив главу Европейского Совета в глупейшее положение. Воистину - «турецкая дипломатия» в действии.