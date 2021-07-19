Понедельник, 19 Июля 2021 12:33

АрмИнфо. По факту гибели солдата-срочника ВС РА Артура Казаряна на боевой позиции задержан его сослуживец, старший на позиции, лейтенант Х.А.

В СК Армении напомнили, что 16 июля в районе 21.45 по местному времени солдат- срочник нанес себе смертельное огнестрельное ранение в области головы вследствие нарушения правила обращения с оружием.

"Он скончался по пути в госпиталь. По факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 365 УК РА. В ходе следствия, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей, задержан старший на позиции, лейтенант Х.А. Следствия продолжается",- отметили в СК РА.