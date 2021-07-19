Понедельник, 19 Июля 2021 12:05

АрмИнфо. Евросоюз готов содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом в Баку заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Мишеля, ЕС поддерживает посредническую деятельность ОБСЕ, вместе с тем Брюссель также может предлагать некоторые идеи для возможного продвижения мирного процесса.

"Нам нужно подумать о том, что нужно сделать для достижения мира и прогресса, какие элементы необходимо учитывать для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. У меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана. Я обратился и к премьер-министру Армении, и к президенту Азербайджана и дал понять, что Европейский союз готов сыграть позитивную роль в этом вопросе", - сказал глава Евросовета, передает Евронюз.

Отметим, что Шарль Мишель проводит турне по Южному Кавказу. Он уже побывал в Армении и Азербайджане, где провел переговоры с руководством вышеуказанных стран. Из Баку Мишель отправился в Грузию, где проведет ряд встреч, в том числе и руководством Украины и Молдовы.