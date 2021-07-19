Понедельник, 19 Июля 2021 12:01

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян принял учредителя и исполнительного директора компаний Flagship Pioneering и Moderna Therapeutics, соучредителя гуманитарной инициативы "Аврора" Нубара Афеяна.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал г-на Афеяна и отметил, что в Армении с большим волнением и воодушевлением следили за его вкладом в борьбу с коронавирусом, а радовались успехам, которых в этой области достигли компания Нубара Афеяна.

В связи с эпидемией коронавируса в этот период, как указал Пашинян, ситуация управляемая, приобретенный опыт многому нас научил. Как отметил Пашинян, на данном этапе правительство старается провести как можно больше вакцинаций среди граждан республики. "Так получилось, что мы вакцинируем также иностранцев. Я надеюсь сегодня услышать Ваше мнение и прогнозы относительно дальнейшего поведения коронавируса и о том, насколько появление вакцин позволит считать проблему решенной, в какой степени она уже находится в стадии управляемости и какие непредсказуемые возможности и угрозы еще существуют", - заявил он.

"Конечно, мы и прежде обсуждали вопросы, связанные с нашей общенациональной повесткой, стратегией перспектив развития Армении. Уверен, что сегодня мы обсудим и эти темы", - отметил и.о. премьера.

В свою очередь, Нубар Афеян отметил: "Спасибо, господин премьер-министр. Поздравляю Вас с выборами и успехами, с тем, что нация, страна смогла продолжить справедливый, образцовый вариант выборов, что было подтверждено. Это очень хороший знак для нашего будущего".

Вместе с тем, Афеян указал на то, что "вследствие кризисов прошедшего года много проблем стоят как перед страной, так и перед народом". "Надеюсь, мы сможем побеседовать о разных подходах к будущему. То есть, обсудим, как сделать будущее ярче и эффективнее, работая сообща", сказал он.

Никол Пашинян и Нубар Афеян обсудили вопросы, связанные с национальной повесткой дня, программами правительства Армении, совместными программами, направленными на развитие страны.