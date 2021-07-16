Пятница, 16 Июля 2021 19:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 5, 5а, 7, 9, 9а на улице Туманяна, жилой дом 19 на 2-ом переулке Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 7-ой улице Норка;

11:00-15:00 собственные дома 50-74 на улице Ростовян; собственные дома 13-30, 24-40 на 3-ей улице, 3-37 на 14-ой улице, 1-40 на 16-ой улице Нор Ареша, собственные дома 1-11; 38-74 на улице Дмитрова;

11:00-17:00 жилые дома 16, 16/1, 171, 27, 27а на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 70/1, 18/3, 88 и собственные дома на улице Арцруни, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Папазяна, жилые дома 16, 22-22/3, 22а, 24 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23/3, 23-25, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 на пр. Комитаса, собственные дома на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22а, 24, 26/1, 26/2, 26/3, 31/1, 33/1, 33/2 и собственные дома на улице А.Хачатряна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24-26 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Риги, А.Сагяна, Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ом переулке Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7 на улице Врацакан, 3, 4 на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 82, 92/1, 92/2 и собственные дома на улице Эмина, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Ковкасяна, жилой дом 9 и собственные дома на улице Врацакан, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 93, 93/а на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца, жилые дома 5а, 5/5, 5/5а, 13, 15 на улице Шарури, жилой дом 1 на 2-ом переулке Ширака, жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилые дома 62/1, 62/2 на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 25-28 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы “Карин”, “Дитаван-1”, “Дитаван-2” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Мргавет;

10:00-14:00 частично села Гетап и Геганист;

13:30-16:00 село Дитак;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

10:00-16:00 село Заритап;

в Котайкской области:

10։00-16։00 ООО “Шириншин” в 3-ем селе;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы “Энгельс”, “Сараарт”, “Санаин каяран”, “Баграмян”, улицы Джравазан, Зоравара Андраник, Шестакова, жилой дом 8 на улице 8 Марта в городе Алаверди; село Санаин;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Бавра, Сарагюх, таможенный пункт Бавры в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:00 квартал ‘Ераблур” в городе Горис;

11:00-15:00 жилые дома 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 175, 177, 179 на улице Сюник, жилые дома 164, 166, 168 на улице Манукяна, жилые дома 2, 4 на улице Аракеляна, улицы Тиграна Меца, Анкахутяна, Авангард, Аршакунинери, Амо Сагяна, Хоренаци, Маштоца, Саряна, квартал ‘Ванки тап”, Арцахское шоссе, переулок Маштоца 151 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

10:00-14:00 села Ашотаван, Ацаван, Тасик, Салвард, Аревис, Бнунис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 село Аржис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.