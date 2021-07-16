Пятница, 16 Июля 2021 18:37

АрмИнфо. Казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди приняла участие в Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Выступая на пленарной сессии конференции, М.Тлеуберди отметил историческую взаимосвязь и текущий уровень межрегионального сотрудничества, а также внес предложения по укреплению взаимодействия между государствами Центральной и Южной Азией.

В ходе конференции обсуждались темы наращивания совместных усилий в сфере безопасности, включая оказание гуманитарной поддержки Афганистану в условиях обострения ситуации, а также повышения роли многосторонних механизмов и объединений, таких как ШОС, ЕАЭС и СВМДА. Министр М.Тлеуберди встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества, узбекский лидер особое внимание уделил скорейшему запуску Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на казахстанско-узбекской границе. Члены казахстанской делегации приняли активное участие в трех секторальных сессиях, посвященных вопросам безопасности, экономическому сотрудничеству и культурно-гуманитарной сфере.

По итогам конференции принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной и Южной Азии о развитии региональной взаимосвязанности. На полях конференции М.Тлеуберди также провел раздельные встречи с Министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшитом Ходжаевым, Заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.