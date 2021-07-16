Пятница, 16 Июля 2021 17:10

АрмИнфо.16 июля 2021 года туркменская делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

В конференции приняли участие более 250 участников из более чем 40 стран мира, среди которых главы государств и правительств, руководители внешнеполитических ведомств, главы авторитетных международных и региональных организаций, финансовых структур. Для освещения конференции в Ташкент прибыли десятки журналистов и представителей мировых СМИ.

На открытии конференции участники заслушали приветственные речи Президентов Узбекистана и Афганистана, Премьер-министра Пакистана, Генсека ООН, а также Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Вице-президента Европейской комиссии.

Затем началось пленарное заседание на тему «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность». В ходе заседания, выступающие изложили свое видение о состоянии и перспективах развития межрегионального сотрудничества в Центральной и Южной Азии, призвали к расширению взаимодействия, оценили перспективные инфраструктурные проекты для продвижения взаимосвязанности.

Выступая на пленарном заседании, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил значимость и актуальность данной конференции в свете современных реалий и тенденций. Подчеркнув значимость укрепления многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Центральной и Южной Азией, Министр иностранных дел Туркменистана отразил ключевые направления внешнеполитической повестки Туркменистана, осуществляемой под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем выступлении Рашид Мередов уделил особое внимание развитию торгово-экономического и инвестиционного партнерства между регионами и изложил активную позицию Туркменистана в процессе создания эффективных транспортных и энергетических проектов, предложил задействовать потенциал региональных союзов в этой связи. Он также подчеркнул важность участия в этих проектах Афганистана.

Было отмечено, что особое внимание в Туркменистане уделяется активизации транспортно-транзитного сообщения по линиям Восток-Запад и Юг-Север, с выходом на страны Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Европы с использованием потенциала Каспийского моря.

В этом контексте туркменская сторона предложила рассмотреть возможности создания Делового совета Центральная Азия – Южная Азия в интересах развития и расширения торгово-экономических связей между странами в рамках межрегионального сотрудничества.

Также изложена заинтересованность туркменской стороны в развитии гуманитарного сотрудничества, включая активизацию партнерства по линии медицины и здравоохранения. В этой связи подтвержден призыв туркменской стороны к налаживанию тесного международного сотрудничества в области научно-медицинской дипломатии.

В заключении Конференции, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов ещё раз поблагодарил всех участников за активное участие в Международной конференции высокого уровня, инициированной Президентом Республики Узбекистан.

По итогам Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», участники приняли итоговый документ.