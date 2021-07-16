Пятница, 16 Июля 2021 17:09

АрмИнфо. Неправительственные организации Армении и Нагорного Карабаха по защите прав армянских беженцев из Азербайджана и Нагорного Карабаха обращаются к международному сообществу, в частности, к странам- членам ПАСЕ, с призывом признать право армянских беженцев на возвращение в Нагорный Карабах c предварительным признанием независимости Карабаха.

Организации напоминают, что в результате насильственной депортации армян из Сумгаита, Гянджи, Баку, и других городов Азербайджана, около 500 тысяч армян были вынуждены покинуть страну в период с 1988-1991 гг.

<Часть армянских беженцев массово эмигрировала в страны Европы, Россию и США. Около 360 тысяч беженцев осели в Армении и Карабахе. Представители организаций также обращают внимание международного сообщества на тот факт, что в результате войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, все армяне из Шуши и Гадрута, были вынуждены покинуть свои дома, которые были захвачены армией Азербайджана. Кроме того, военные действия и их последствия, а также сохраняющаяся антиармянская риторика ненависти в Азербайджане, влияют на недоверие армянского населения к любым мерам гарантий безопасности, которые, по их мнению, носят временный характер. Создавшаяся ситуация влияет на поток миграции из Нагорного Карабаха, что грозит уничтожением армянского населения, веками жившего на этих территориях.

Учитывая вышесказанное, а также предысторию конфликта с момента решения Сталиным передать Нагорный Карабах в 1920 году Азербайджану, а также жестокую несправедливость в отношении армянского населения Карабаха и Азербайджана, мы обращаемся с призывом дать возможность всем прямым жертвам, пострадавшим от этого конфликта, а именно армянам из Азербайджана и Нагорного Карабаха, вернуться на свою историческую родину в Нагорный Карабах, в Шуши и Гадрут. Предусловием для восстановление справедливости и уважения права всех армянских беженцев должно стать понимание того, что данный этнополитических конфликт может быть разрешен только при условии суверенитета, беспрецедентного признания независимости Нагорного Карабаха.

Массовые истребления и погромы в Сумгаите, Гянджи, Баку, и других городах Азербайджана в 90-ые годы, войны в самом Нагорном Карабахе в 90-х годах и в 2020 году, побои, варварские убийства, изнасилования, военные и гражданские преступления - все это является железным свидетельством и доказательством невозможности совместного сосуществования.

Мы, армянские беженцы из Азербайджана и Нагорного Карабаха, обращаемся к международному сообществу, защитить наше право на возвращение и право на достойную и мирную жизнь на своей исторической родине>, - отмечается в заявлении.