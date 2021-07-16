Пятница, 16 Июля 2021 16:28

АрмИнфо. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" организовало мероприятие по обеспечению безопасности движения поездов, целью которого является предотвращение аварийных ситуаций с участием автотранспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах.

Согласно сообщению пресс-службы ЮКЖД, проведение мероприятия было обусловлено участившимися в последнее время нарушениями правил дорожного движения водителями автотранспортных средств на железнодорожных переездах, которые в некоторых случаях приводили к летальным исходам.

В рамках мероприятия специалисты Службы безопасности ЮКЖД при сотрудничестве с Дорожной полицией Армении передали водителям автотранспортных средств, проезжающим по дорогам, пересекающим железнодорожные переезды, прилегающие к станциям <Масис> и <Советакан> маршрута Ереван-Гюмри, информационные материалы о правилах безопасного пересечения путей, при этом объясняя обязанности водителей во избежание наиболее часто возникающих аварийных ситуаций.

В частности, водителям представили правила безопасного пересечения регулируемой со шлагбаумом железнодорожной линии, а на переезде, прилегающей к станции <Советакан> (рядом с населенным пунктом Зартонк Армавирской области), нерегулируемого безопасного пересечения железнодорожной линии без шлагбаума, призывая их руководствоваться требованиями соответствующих предупреждающих знаков дорожного движения.

По данным ЮКЖД, в первом полугодии 2021 года число ДТП на железной дороге почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9 случаев (против 4-х годом ранее). Часть происшествий происходит на несанкционированных переездах.

В ЮКЖД отметили, что в общей сложности, на главной дороге имеется 164 перехода, из которых 31 регулируемый, 89 - нерегулируемые и 44 - несанкционированные.

В случае возможной опасности, поезда не смогут сразу остановиться, поскольку тормозной путь может составлять от 500 метров до 1 км.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.