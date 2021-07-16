Пятница, 16 Июля 2021 16:26

АрмИнфо. Официальная Анкара продолжает на разных уровнях продвигать вопрос об открытии так называемого коридора через Сюникскую область Армении.

Так, глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушогул на конференции <Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности> в Ташкенте также не обошел стороной этот вопрос.

В начале выступления Чавушоглу призвал страны, расположенные на маршруте знаменитого Шелкового пути, предпринять шаги по углублению сотрудничества, в том числе, за счет создания развитых транспортных коридоров.

<Шелковый путь на протяжении веков имел особое значение для наших стран. Пришло время для развития современного Шелкового пути>, - сказал Чавушоглу подчеркнул, что совместные усилия стран приблизят устранение вызовов и угроз.

<Турция стремится способствовать региональному сотрудничеству, продвигая трехсторонние механизмы диалога с участием Афганистана, Азербайджана, Грузии, Ирана, Пакистана и Турции. Тюркский совет также стал многообещающей моделью регионального сотрудничества>, - сказал глава дипломатии.

Чавушоглу также привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе. Он отметил, что после Второй карабахской войны появились возможности для транспортного сообщения через так называемый <Зангезурский коридор>. <Этот коридор также крайне важен для нормализации ситуации на Кавказе>, - подчеркнул глава МИД Турции.

Заметим, что после широкомасштабной военной агрессии совершенной осенью прошлого года Азербайджаном против Арцаха, при поддержке Турции, официальный Баку всячески пытается добиться открытия транспортного сообщения через территорию Армении. Для достижения этой цели Азербайджан не брезгует использовать угрозы и шантаж.