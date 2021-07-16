Пятница, 16 Июля 2021 15:44

АрмИнфо.Обнародована программа визита президента Совета Европейского Союза (ЕС) Шарля Мишеля на Южный Кавказ.

Согласно пресс-службе Совета ЕС, региональный визит Мишеля начнется с Армении. Он прибудет в Ереван 16 июля и встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в ходе рабочего ужина. 17 июля он проведет официальную встречу с Пашиняном, после которой планируется выступление для прессы. В этот же день Мишель встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном. Глава Евросовета также посетит мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>.

Затем, 18 июля президент Совета ЕС отправится в Баку. Он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем проведет пресс-конференцию.

А уже 19 июля он будет находиться с визитом в Грузии, где проведет двусторонние встречи с президентом, премьер-министром Грузии, президентами Молдовы и Украины. Мишель выступит на Батумской международной конференции. После встречи с президентами Украины, Грузии и Молдовы они проведут совместную пресс-конференцию.