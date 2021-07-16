Пятница, 16 Июля 2021 15:44

АрмИнфо. Главa общины Горис Арушан Арушанян также заключен под стражу сроком на два месяца.

Сегодня, столичный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна, который обвиняется по п.2 ч.4 статьи 35-154.2, п.4 ч.2 статьи 38-149 и ч.3 статьи 38- 154.2 УК РА.

Как рассказал адвокат Арушаняна - Армен Мелконян, по одному непонятному показанию в Армении теперь лицо могут заключить под стражу. Он также назвал сфабрикованными, выдуманными и незаконными предъявленные его подзащитному обвинения. По версии следствия, Арушанян за несколько дней до внеочередных выборов встречался с руководителем общины Караундж Л.А. и предложил материальную помощь тем избирателям, которые пообещают проголосовать за блок. Л.А. отказалась, и планируемое преступление не было доведено до конца по не зависящим от Арушаняна обстоятельствам.

<28 апреля Л.А. по требованию Арушаняна организовала встречу с жителями, просившими помощи для решения своих проблем. Затем мэрией Гориса было перечислено 100.000 - 220.000 драмов. Арушаняну инкриминируется препятствование свободному волеизъявлению граждан, использование служебной зависимости для голосования в пользу упомянутого блока. Так, он поручил Л.А. возглавить предвыборный штаб в Караундже и объединить ресурсы для агитации в пользу блока <Армения>. Воспользовавшись уязвимым положением избирателей, Л.А. принудила их проголосовать в пользу блока>, - сообщает следственный орган. Сам Арушанян вины не признает.

Отметим, что ряд глав общин Сюникской области по идентичным обвинениям (дача избирательной взятки, воспрепятствование реализации избирательного права) заключены под стражу. Среди заключенных под стражу главы Каджара, Каравунджа, Воротана, экс-глава Мегри. Оппозиция расценивает эти действия властей страны в качестве политического преследования. Жители Сюника также жалуются на давление со стороны правоохранителей для получения нужных им показаний против задержанных глав общин. В этой связи Омбудсмен РА направил рабочую группу в Сюник для оказания правовой поддержки и защиты прав человека жителям области. Сегодня столичный суд также рассмотрит ходатайство о заключении под стражу главы Сисиана.