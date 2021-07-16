Пятница, 16 Июля 2021 13:47

АрмИнфо. Анализируя причины победы партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на состоявшихся в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборах, прежде всего, необходимо отметить, что политический класс Армении фактически смирился с новым статус-кво вокруг Нагорного Карабаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"Как и везде, здесь, разумеется, есть и исключения в виде политических маргиналов различного толка и калибра. И конечно, подобное согласие отнюдь не означает, что этот статус-кво справедлив, тем более, легитимен. Скорее речь идет об укреплении в армянском обществе осознания высокой цены пересмотра статус-кво. И конечно, недостаточности ресурсов для реализации подобного пересмотра. И вот тут приходится констатировать основной вывод - к продолжению конфликта за Карабах армянское общество, в целом, не готово", - констатировал он.

По оценкам аналитика, наблюдавшаяся на протяжении нагорно-карабахского конфликта в Армении гражданская активность в направлении обеспечения статус-кво от 1994 года в 2020-2021 гг. пошла на убыль. А Пашинян, которого, кстати, сегодня упрекают не в сдаче Карабаха, а в создании условий, в которых ему пришлось пойти на это тяжелое решение, получил на выборах большинство даже Сюникском регионе Армении. Области, ставшей пограничной именно в результате подписанной им 9 ноября договоренности о прекращении боевых действий.

Причиной подобного, на первый взгляд, алогичного выбора армянского электората Маркедонов считает факт выполнения Карабахом на протяжении нескольких десятилетий функций этакой универсальной отмычки для объяснения чуть ли не всех социальных и внутриполитических проблем в Армении. По его оценкам, на фоне подобной усталости от конфликта избиратели просто не увидели ничего нового в предложениях оппозиции, в частности, в предложениях Роберта Кочаряна. В подобных условиях согласие Пашиняна на уступки в вопросе Карабаха не только не превратило его автоматически в политика- изгоя, но и оставило возможность для победы на выборах, причем с большим перевесом.

Не было, согласно аналитику, особой мотивации поддерживать оппозицию Пашиняну и у внешних интересантов. Несмотря на доставляемые Москве популизмом и дипломатическими промахами Пашиняна проблемы, ключевым направлениям стратегического союзничества с Россией он не изменил. Более того, после прекращения боевых действий именно он стал для Москвы гарантом выполнения условий совместных заявлений по Карабаху. Как результат, российский президент Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах раньше, чем американский президент Байден. Аж за три дня до оглашения ЦИК Армении окончательных итогов выборов.

"В этом свете, приходится констатировать, что порожденный поражением Армении в Карабахе кризис, можно считать завершенным. Однако, ситуация, обусловленная последствиями этого поражения, продолжает оставаться непростой. В условиях возросшей от внешних игроков зависимости Армении, прорывных вариантов для слома выгодного Азербайджану и Турции нового статус-кво, нет. Более того, впереди перед Ереваном маячит перспектива принятия очередных непопулярных решений. Разблокировка транспортных коммуникаций, переговоры о границах и их демаркации - все это создаст весьма непростые дилеммы как для Пашиняна, так и для его оппонентов", - подытожил Маркедонов.