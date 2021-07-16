Пятница, 16 Июля 2021 13:46

АрмИнфо.ВС Азербайджан продолжают обстреливать позиции Армении в направлении Ерасха (граница с Нахиджеванем) . Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны Армении.

<С 11 часов 16 июля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении, дислоцированным в направлении Ерасха. Подразделения ВС Армении прибегли к ответным действиям. С армянской стороны погибших и раненых нет>, - говорится в сообщении МО РА.

Отметим, что подобная провокация ВС Азербайджана была предпринята днями ранее. Тогда от снайперской пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС РА.