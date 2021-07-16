Пятница, 16 Июля 2021 13:46

АрмИнфо. Власти Армении сажают в тюрьмы тех, кто с оружием в руках защищал безопасность жителей Сюникской области. Об этом говорится в заявлении второго президента Армении, лидера блока <Армения> Роберта Кочаряна.

При этом он констатировал, прошло много времени с момента последнего заявления президента Азербайджана, содержащего угрозы в адрес Армении. <Общественность ждала адекватного ответа со стороны государства на эти угрозы. Этого требуют интересы государства. К сожалению, этого в очередной раз не произошло.

В международных отношениях не уважают страх и неуверенность. Угрозы Армении, армянскому народу требуют жесткого и четкого ответа. Армения должна проявить достаточную волю для защиты своей территориальной целостности, достоинства народа>, - подчеркнул Кочарян. При этом он с сожалением констатировал, что пока Арменией руководит лидер, проигравший войну, эта унизительная картина будет продолжаться.

<Более того, одновременно с этим, из-за собственного комплекса неполноценности власти арестовывают глав общин Сюника. Сажают в тюрьмы тех, кто с оружием в руках защищал безопасность жителей области>, - отметил второй президент Армении.

Отметим, что ряд глав общин Сюникской области по идентичным обвинениям (дача избирательной взятки, воспрепятствование реализации избирательного права) заключены под стражу. Среди заключенных под стражу главы Каджара, Каравунджа, Воротана, экс-глава Мегри. На очереди главы Сисиана и Гориса. Оппозиция расценивает эти действия властей страны в качестве политического преследования. Жители Сюника также жалуются на давление со стороны правоохранителей для получения нужных им показаний против задержанных глав общин. В этой связи Омбудсмен РА направил рабочую группу в Сюник для оказания правовой поддержки и защиты прав человека жителям области.