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 Пятница, 16 Июля 2021 11:58
Алина Оганесян

В Армении число заболевших коронавирусом достигло отметки в 227 тыс. человек

В Армении число заболевших коронавирусом достигло отметки в 227 тыс. человек

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4 700 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 162 человек  (3,4%), выздоровело - 106, скончалось - 2.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 16 июля фактическое лечение в Армении получают 3 315 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 227 111 случаев заражения коронавирусом (18,1%), выздоровело 218 128 человек (96%), скончалось - 4 558 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 257 724 теста на коронавирус


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