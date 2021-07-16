Пятница, 16 Июля 2021 11:58

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4 700 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 162 человек (3,4%), выздоровело - 106, скончалось - 2.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 16 июля фактическое лечение в Армении получают 3 315 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 227 111 случаев заражения коронавирусом (18,1%), выздоровело 218 128 человек (96%), скончалось - 4 558 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 257 724 теста на коронавирус