Пятница, 16 Июля 2021 11:57

АрмИнфо. В Госдепе США не стали комментировать вопрос связанные с неучастие американского посла в поездке зарубежных дипломатов в оккупированный армянский Шуши, организованный правительством Азербайджана.

Так, на вопрос армянской службы "Голоса Америки" о том, почему посол США отказался от визита в Шуши? и была ли договоренность между сопредседателями Минской группы ОБСЕ об отклонении приглашения, пресс-служба Госдепартамента США сообщила:

"Мы не комментируем подробности расписания посла или причины, по которым он присутствовал или не присутствовал на каких-либо мероприятиях. Мы понимаем, что в Баку есть много дипломатических миссий, которые не смогли принять участие в пятничном визите в Физули-Шушу. Подробности расписания послов Франции и России мы не комментируем. Пожалуйста, свяжитесь с посольствами Франции и России для получения подробной информации об их послах".

Коснувшись недавней встречи госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Франции Ле Дриана в Вашингтоне, в ходе которой обсуждался и процесс мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, Госдепартамент повторил распространенную французской стороной информацию. Согласно ей, на встрече глав дипломатических ведомств Франции и США в Вашингтоне стороны, как главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседатей Минской группы, говорили о совместных действиях, которые помогут достичь долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

"Мы глубоко обеспокоены последствиями возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью, и хорошо осведомлены о гуманитарных потребностях в регионе", - заявили в Госдепе.

Госдепартамент также выразил поддержку мирному урегулированию в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что Соединенные Штаты поддерживают сопредседателей Минской группы ОБСЕ, привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного урегулирования на основе Хельсинкского Заключительного акта о принципах территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов.