Пятница, 16 Июля 2021 11:55

АрмИнфо. В компании <Южно-Кавказская железная дорога> продолжается процесс обновления технологического автомобильного парка. На данном этапе шесть новых автомобилей высокой проходимости УАЗ были переданы Ереванской и Ванадзорской дистанциям пути, а также энергетикам и ПМС <Масис>.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, в ходе церемонии вручения ключей от автомашин генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников подчеркнул важность эффективной и безопасной эксплуатации автомобилей и пожелал сотрудникам безаварийных будней. <Уверен, что пополнение автопарка новыми автомобилями высокой проходимости будет способствовать эффективному решению задач технологического процесса при организации вашей работы, а также обеспечат комфорт для сотрудников при выполнении служебных обязанностей>, - отметил А.Мельников.

Необходимость в подобной технике обусловлена сложным рельефом пролегания путей, которые приходится обслуживать путевым работникам компании при различных погодных условиях. Новые автомобили придут на замену старым 90-х гг. выпуска, что заметно упростит процесс выполнения задач в полевых условиях при одновременном соблюдении необходимых норм охраны руда. Процесс обновления как технологического автопарка, так и подвижного состава ЮКЖД продолжается.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.