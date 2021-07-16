Пятница, 16 Июля 2021 11:54

АрмИнфо. Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в перманентном распространении дезинформации.

Так, в заявлении МО РА, в частности говорится: "Министерство обороны Азербайджана, которое начало практически ежедневно распространять дезинформацию, и сегодня (15 июля ред.) не отказалось от тиражирования провокационной информации.

В частности, Министерство обороны этой страны распространило заявление, согласно которому 15 июля подразделения Вооруженных сил РА открыли огонь с боевой позиции Гегаркуникской области в направлении азербайджанских позиций.

Информация не соответствует действительности. Вооруженные силы РА не нарушали режим прекращения огня. Армянские подразделения, при необходимости, предпринимают лишь шаги по противодействию противнику".

Заметим, что в последние дни противник предпринимает провокации в направлении Шуши, и сообщает о нарушениях режима прекращения огня на разных участках армяно- азербайджанской линии разграничения.