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АрмИнфо.В Министерстве обороны РА прошли армяно-итальянские двусторонние военно-политические консультации.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, с армянской стороны их возглавил начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Левон Айвазян, с итальянской - делегация во главе с начальником управления международных отношений Генштаба Италии, бригадным генералом Дэйвидом Морпурго.
В ходе консультаций были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности, международного развития, а также сотрудничества между оборонными ведомствами Армении и Италии. Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, было решено возобновить прерванную в прошлом году деятельность по сотрудничеству, с соблюдением санитарных норм.
На основании достигнутых договоренностей подписан План двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Италией на 2021 год. Во второй половине года согласно плану планируется провести 11 мероприятий в Армении и Италии. Мероприятия касаются обмена опытом в областях, представляющих взаимный интерес, обучения личного состава, продолжения военно-политических консультаций.
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