Пятница, 16 Июля 2021 11:00

АрмИнфо.В Минобороны Армении выступили с неубедительными оправданиями в связи с циркулируемой в СМИ информацией о сокращении довольствия военнослужащим контрактной службы.

Так, в заявлении Минобороны РА, в частности говорится: "В связи с появившимся в прессе публикациями о том, что Генеральный штаб ВС принял решение лишить контрактников ежедневного питания, считаем необходимым внести ясность. Так, во время войны и в послевоенный период в связи с особой ситуацией круг людей, которым предоставлялось бесплатное питание со стороны МО РА, расширялся. Сейчас бесплатное питание могут получать следующие лица:

1) военнослужащие обязательной срочной службы,

2) личный состав воинских частей, привлеченный к боевому дежурству,

3) личный состав, задействованный на лагерных сборах, полевых тактических учениях, если в период этих мероприятий не начисляется дополнительное вознаграждение,

4) весь личный состав воинских частей, проходящий службу в особых условиях", - отметили в МО РА.

На этом фоне, по меньшей мере, вызывает удивление принятый накануне распущенным парламентом во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон "О выплатах госслужащим и лицам, занимающим государственные должности".

Законопроект, инициированный и единолично принятый блокам "Мой шаг" предполагает увеличить карманные расходы депутатов с 50 тысяч до 250 тысяч. Причем, депутата будут неподотчетны, каким образом были потрачены эти средства.

Примечательно, что партии <Светлая Армения> и <Процветающая Армения> на заседании и в голосовании не участвовали.

В послевоенный и постпандемийный период, в условиях, когда страна столкнулась с множеством вызовов, в тмо числе и гуманитарного характера принятие подобного рода законопроектов, вызывает по меньшей мере недоумение. То есть получается, что у государства нет денег на питание военнослужащих-контрактников, получающих не очень высокие зарплаты, однако выполняющих такую важную функцию как защита безопасности и госрубежей, нет. Однако, для депутатов, получающих высокие зарплаты и имеющих множество льгот, у государства находятся "лишние деньги".