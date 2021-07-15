Четверг, 15 Июля 2021 18:17

АрмИнфо.15 июля легковой автомобиль марки Hyundai слетел с обрыва на железнодорожные пути в Лорийской области Армении.

ДТП произошло на 2610 километре перегона Алаверди-Санаин. При этом автомобиль повредил железнодорожное полотно, контактную подвеску и иную инфраструктуру, проходящую близ железнодорожных путей. Трое пострадавших мужчин доставлены в больницы Алаверди и Еревана.

В результате ДТП допущен длительный перерыв в движении на участке железной дороги, соединяющей Армению и Грузию. Призываем водителей быть внимательными за рулем транспортного средства и соблюдать правила дорожного движения.