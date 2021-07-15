Четверг, 15 Июля 2021 18:11

АрмИнфо. С 1 сентября 2022 года перерасчет заработной платы с целью повышения оклада последней у учителей и воспитателей Армении будет производиться впредь после проведения аттестации. Подобное решение 15 июля было принято на заседании правительства.

<В образовательной сфере мы в обязательном порядке должны совершить политику увеличения заработных плат, но эта политика не может иметь место без повышения и утверждения квалификаций. Это стратегический вопрос, так как мы должны быть убеждены в том, что с нашими детьми

работают специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, владеют, утвержденными государством критериями, имеют навыки для их реализации, и только после этого мы должны повысить размер оклада их труда>, - сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

При этом, он подчеркнул, что подобный подход должен служить основой для всех последующих решений правительства.