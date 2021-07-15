Четверг, 15 Июля 2021 18:10

АрмИнфо.Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетит Армению.

Как сообщается на сайте правительства РА, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение об организации визита делегации во главе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Армению. Согласно решению, делегация во главе с Шарлем Мишелем посетит Армению 16-17 июля.

Отметим, что неделей ранее в Ереване находился Еврокомиссар Оливер

Вархели, который сообщил о намерении ЕС инвестировать по меньшей мере

2,6 млрд евро в Армению. Львиная доля средств пойдет на реализацию

проектов в пяти приоритетных отраслях.

В конце июня Армению также посетили европейские дипломаты, командированные Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем. Цель визита - демонстрация поддержки ЕС и намерения играть более практическую роль в региональных процессах.