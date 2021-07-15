Четверг, 15 Июля 2021 18:05

АрмИнфо.Армянские депутаты пожалели 50 тыс драмов на выплаты инвалидам карабахской войны, но не гнушаться в пять раз увеличить свои карманные расходы.

Так, сегодня правящая фракция <Мой шаг> созвала внеочередное заседание парламента, на котором единоличном в первом чтении одобрила ряд законопроектов, в том числе достаточно одиозных.

В числе одобренных законодательных инициатив: законопроект о внесении изменений в закон <О выплатах госслужащим и лицам, занимающим государственные должности>; законопроект о внесении изменений и дополнений в закон <О государственных пошлинах>; законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях.

Парламентарии также ратифицировали поправки к Соглашению <О займе между Республикой Армения и Азиатским банком развития по программе <Улучшения приграничной региональной автодороги Армения - Грузия (М6 Ванадзор - Баграташен)> (заем N3449-ARM).

Примечательно, что при обсуждении в первом чтении достаточно одиозного законопроекта о внесении изменений в закон <О выплатах госслужащим и лицам, занимающим государственные должности> соавтор законопроекта, депутат от блока <Мой шаг> Виктор Енгибарян выступая с трибуны парламента заверил, что выделяемые парламентариям дополнительные 50 тысяч драмов, необходимые для обеспечения их материально-технических нужд недостаточны.

Депутат заверил, что увеличение карманных средств до 250 тысяч только усилят парламентский институт. <Многие депутаты разъезжают по регионам, встречаются с избирателями, решают различные проблемы и вопросы. В связи с этим они несут дорожные расходы на бензин, ночевку и так далее>, - пояснил Енгибарян, умолчав, что те же депутаты получают в среднем от 600 тысяч до 1 млн драм, и это без учета многотысячных ежемесячных премий.

При этом Енгебарян добавил, что данные поправки не потребуют каких-либо дополнительных средств из бюджета, поскольку число депутатов нового созыва меньше прежнего на 25 человек и эти поправки не увеличат финансовую нагрузку на бюджет.

Депутат добавил, что суммарные расходы на оплату их поездок составят всего лишь 256 миллионов драмов в месяц.

Реагируя на данные высказывания Енгибаряна, оппозиционный депутат от фракции <Просвещенная Армения> Наира Зограбян назвала данную инициативу смешной, добавив, что никогда не нуждалась в дополнительном финансировании для встречи с избирателями.

В свою очередь независимый депутат Софья Овсепян, ранее покинувшая фракцию правящей силы, заметила, что опыт работы уходящего парламента за последние два с половиной года показал, что далеко не все депутаты в должной мере выполняют свои обязательства перед избирателями. <Но авторы законопроекта предлагают дополнительно платить всем без исключения. В итоге один депутат на эти деньги будет <бить баклуши>, другой потратит все по назначению. Может сложиться впечатление, что бедные депутаты так заработались, что умудрились стереть подошву на своей обуви>, - заявила Овсепян.

При этом вице-спикер армянского парламента от <Мой шаг> Ален Симонян бесцеремонно не позволил Овсепян закончить свое выступление, отметив что ее время вышло, а затем добавив, что мол <регионы своим голосованием показали, чья подошва стерлась>.

Заметим, что те же депутаты от правящей силы буквально пару месяцев назад отклонили инициативу оппозиционных депутатов предоставить инвалидам карабахской войны, которых порядка 10 тысяч выплаты в размере 50 тысяч драмов.