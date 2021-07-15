Четверг, 15 Июля 2021 18:04

АрмИнфо. Полиция Армении упростит процедуру получения дубликатов утерянных автомобильных номерных знаков. Ввиду того, что в Армении участились случаи кражи автомобильных номеров, за возвращение которых с владельцев последних требуют крупные денежные средства, правительство Армении на очередном заседании приняло решение, способствующее коренному решению данной проблемы.

Если ранее, при потере или краже номерных знаков владельцы не имели возможности их восстановить, то впредь, согласно изменениям, последние, выплатив госпошлину в размере 12 тыс. драмов - смогут получить их дубликаты.

Закон вступит в силу по истечению трех месяцев после его официальной публикации. Подобный срок необходим Полиции РА для обеспечения технических возможностей для печати дубликатов номерных знаков.