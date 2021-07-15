Четверг, 15 Июля 2021 18:03

АрмИнфо. Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси направил послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну, в котором выразил признательность за искренние поздравления в связи с избранием на пост президента Исламской Республики Иран. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Иране.

<Связи между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения основаны на давних культурных отношениях между двумя народами, которые всегда были дружескими. Сходные, близкие позиции двух стран по международным и региональным вопросам, сопровождаемые конструктивным сотрудничеством, являются показателем прочности наших отношений. Общие вызовы сделали неизбежным углубление сотрудничества между двумя странами в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем предпринять действенные шаги по принципу синергии для укрепления основ сотрудничества в различных сферах>, - говорится в послании Раиси.