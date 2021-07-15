Четверг, 15 Июля 2021 18:01

АрмИнфо.Посольство США в Армении опубликовало версию Госдепа о телефонном разговоре госсекретаря Энтони Блинкена с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Так, в пресс-релизе Госдепа в частности говорится: <Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен 13 июля разговаривал с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Госсекретарь сердечно поздравил народ Армении с выборами, прошедшими 20 июня, и которые по оценке Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ прошли в целом с соблюдением основных права и свобод избирателей, а кандидаты имели возможность свободно проводить агитацию. Он также призвал продолжить демократические реформы.

Вместе с тем, Госсекретарь подчеркнула поддержку США процессу под эгидой сопредседателей Минской группы, направленного на прочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Он призвал Армению иметь конструктивное участие в ОБСЕ. Госсекретарь Блинкен подтвердил свою поддержку скорейшему возвращению всех пленных армян из Азербайджана в Армению>.

Заметим, что содержание текста опубликованного пресс-службой правительства РА существенно отличается от текста Госдепа США, в котором к примеру, полностью отсутствует абзац <Американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на выборах, подчеркнув последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении. В этом контексте госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией. Энтони Блинкен подчеркнул важность реализуемых правительством Армении повестки реформ, в частности, в борьбе с коррупцией и в сфере юстиции, добавив, что Соединенные Штаты готовы продолжить помощь в этом направлении>.

В релизе Госдепа США также отсутствует абзац о том, что <Американская сторона отметила, что согласна с замечанием исполняющего обязанности премьер-министра о том, что статус-кво не может быть стабильным, и сопредседателям Минской группы нужна четкая повестка дня, которая будет способствовать успеху переговоров>. Также как ничего не сказано о том, что <госсекретарь особо подчеркнул важность возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость разработки четкой повестки дня мирного процесса, которая позволит найти прочное и долгосрочное решение вопроса>.

На момент публикации информации, АрмИнфо не удалось уточнить в правительстве Армении, чем обусловлено такое расхождение в текстах сообщений о телефонной беседе. Заметим также, что это не первый случай, когда тексты пресс-релизов правительства Армении и их зарубежных коллег расходятся.