Четверг, 15 Июля 2021 18:00

АрмИнфо. Впредь для иностранцев и лиц без гражданства в Армении будет доступна только британо-шведская вакцина AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Армении, опубликованном в социальной сети Фейсбук.

При этом, чтобы получить вакцину срок пребывания последних в Армении должен составить 10 и более дней.

Согласно источнику, иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться исключительно в мобильных пунктах вакцинации в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Капане.

В столице мобильные пункты можно найти на Северном проспекте, возле комплекса <Каскад>, в торговых центрах <Далма>, <Россия-Молл> и <Мега-Молл>. Вакцинация в Армении проходит на добровольной основе и бесплатно.

Отметим, что сегодня в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, откуда у Армении лишние средства в бюджете на бесплатную вакцинацию иностранных граждан, и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что этот процесс несет гуманитарный характер, а также связан с повышением рейтинга страны, с государственной политикой по привлечению туристов, которые помимо получения антиковидной вакцины знакомятся с Арменией, тратят здесь свои деньги и т.д. Напомним, что по положению на 11 июля с.г. в Армении вакцинировалось 108 107 граждан, из коих 77 449 - получили первый компонент, и 30 658 - уже второй. Отметим, что по данным Минздрава, за сутки в Армении было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 126 человек, скончалось - 4. В общей сложности болезнь подтвердилась у 226 949 граждан, что составляет 18,1% от количества граждан, сдавших тест, при этом выздоровело 218 022 человека (96%), летальных исходов - 4 556 (2%). Таким образом, фактическое лечение в Армении получает 3 261 пациент.