Четверг, 15 Июля 2021 17:59

АрмИнфо.В связи со строительством участка дороги Аргаванд-Ширак, с 19 июля на три месяца будет закрыто движение по направлению к улице А. Бабаджаняна с проспекта Исакова на отрезке Эчмиадзин-Ереван. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Столичный муниципалитет в качестве альтернативы предлагает водителям возможность разворота, который будет организован на проспект Исакова рядом с воинской частью Полиции РА. В мэрии также приносят гражданам свои извинения за причиненные временные неудобства.